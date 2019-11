Une photo dans le Grand Canyon a failli lui coûter la vie – vidéo

Une femme et sa fille étaient en train de se promener dans le Grand Canyon lorsque, dans une tentative de trouver un bon angle pour une photo, cette dernière a fait un pas en arrière, au bord d’une falaise… Mais a pu se rattraper et garder l’équilibre.

Emily et sa mère Erin Koford ont eu une promenade plutôt riche en sensations fortes au Grand Canyon, dans l’Arizona, où la fille a failli tomber. L’Américaine voulait prendre en photo sa mère et a commencé à reculer en cherchant un bon angle. Après un pas de trop en arrière, elle a eu du mal à se rattraper pour ne pas tomber.

Face à ce moment critique, la mère a été saisie de peur et a demandé à sa fille d’arrêter de reculer. Une fois que sa fille, âgée de 20 ans, a réussi à se tenir de nouveau fermement sur ses deux pieds, elle s’est précipitée vers elle et l’a secouée par les épaules.

«Mon estomac est monté dans ma poitrine», a déclaré Erin, citée par ABC News.

Les faits se sont déroulés le 28 octobre. La séquence a été filmée à distance par un autre visiteur du parc national.

Tomber du bord d’une falaise du Grand Canyon reste parmi les «inquiétudes majeures», est-il indiqué sur le site du parc. Or, la déshydratation et le coop de chaleur sont les causes les plus répandues de mort dans ce parc national.

Environ 12 personnes perdent la vie dans le Grand Canyon annuellement, dont deux ou trois tombent du bord des rochers, selon la porte-parole du parc.