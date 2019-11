Grèce: les hôtels se transforment-ils en structures d’hébergement temporaire pour migrants et réfugiés?

Ces derniers mois, l’afflux de migrants et réfugiés s’est beaucoup accru dans les îles grecques, où les centres d’accueil et d’identification sont submergés. Le ministère de la Protection du citoyen a décidé de transférer les demandeurs d'asile sur le continent, en les hébergeant entre autres dans des hôtels. Quelle est la réaction des hôteliers?

Face à un afflux croissant de migrants et de réfugiés en Grèce, ses autorités ont de plus en plus de difficultés pour trouver des places de logement pour demandeurs d'asile. Les îles grecques sont particulièrement congestionnées avec leurs centres d’accueil surpeuplés, et le ministère de la Protection du citoyen a fait appel aux hôteliers et propriétaires d’appartements sur le continent.

Christina Nicolaidou, directrice des relations publiques de la filiale grecque de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), et Grigoris Tasios, président de la Fédération panhellénique des hôteliers, ont commenté la situation à la demande de Sputnik.

«Il y a des hôtels destinés exclusivement à l’hébergement des migrants et des réfugiés, mais il arrive que leurs propriétaires n’en prêtent qu’une partie à ces fins, se réservant le droit d’accueillir également des touristes», raconte Christina Nicolaidou, de l’OIM Grèce.

Et d’ajouter que tous ceux qui avaient intérêt à louer des logements provisoires aux demandeurs d’asile dans le cadre du programme FILOXENIA, financé par l’Union européenne, pouvaient y participer.

«La semaine dernière, nous avons reçu pour la deuxième fois la proposition du ministère qui s’adresse à tous les propriétaires des hôtels grecs, situés principalement à l’intérieur du pays. […] Il s’agit de contrats de six mois renouvelables», intervient Grigoris Tasios, président de la Fédération panhellénique des hôteliers.

Selon ce dernier, cette deuxième proposition ne dit rien toutefois des conditions financières, à la différence de la première offre d’appels.

«Le prix proposé alors était de 10 euros plus la TVA par personne et par jour. Il ne s’agissait que de l’hébergement sans repas», précise l’homme.

Les propriétaires d’hôtels sur la côte pas intéressés

Il indique que cette somme ne couvre évidemment pas les dépenses dues au chauffage en hiver, aux repas, à la rémunération du personnel, à la TVA et aux charges communales. Aussi, 95% des propriétaires d’hôtels sur la côte ne sont pas intéressés.

«Pour le moment, les propriétaires d’hôtels en montagne, dans le nord de la Grèce, du Péloponnèse, ainsi que du centre de la partie continentale du pays ont manifesté le plus d’intérêt. C’est justement dans ces régions que de sérieux problèmes financiers existent dans le secteur du tourisme, la saison étant très courte, et la clientèle étant limitée au marché grec intérieur», explique M.Tasios.

6.000 places pour migrants et réfugiés dans des hôtels

Le programme FILOXENIA a été lancé en octobre 2018 par le Fonds asile, migration et intégration de l’Union européenne. Il est directement géré par la Direction générale de la migration et des affaires intérieures de la Commission européenne (DG HOME). Son objectif initial consistait à trouver 6.000 places d’hébergement temporaire sur le continent. À présent, en tout, 60 hôtels grecs font office de structures d’hébergement temporaire pour migrants et réfugiés.

Partage des responsabilités

«À part l’octroi de logements dignes aux migrants et réfugiés, l'Organisation internationale pour les migrations déploie des coordonnateurs, des psychologues, des assistants sociaux, des conseillers juridiques et des interprètes pour aider les familles et les personnes seules. […] Le transfert de demandeurs d’asile des îles à l’intérieur du pays et leur répartition, c’est la responsabilité qu'assume la Grèce», détaille Mme Nicolaidou.