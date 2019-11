Le secrétaire général de l’Otan met en doute la capacité de l’UE à protéger l’Europe

Le secrétaire général de l'Otan, Jens Stoltenberg, a estimé que l’UE n’était pas en mesure de protéger l’Europe, louant le rôle de l’Alliance pour assurer sa sécurité. Cette déclaration faite lors d’une interview accordée au quotidien espagnol El Pais intervient suite aux propos d’Emmanuel Macron selon lesquels l’Otan se trouve en état de «mort cérébrale».

«L'UE est importante mais ne peut pas défendre l'Europe», a ajouté Jens Stoltenberg.

«Je me rendrai à Paris la semaine prochaine pour aborder cette question avec le Président Macron», a-t-il déclaré. «Ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que l'Otan est forte , opérative et vitale pour notre sécurité. L'unité européenne ne peut pas remplacer l'unité transatlantique», a-t-il estimé.

Il a par ailleurs estimé que «toute tentative d'éloigner l'Europe de l'Amérique du Nord non seulement affaiblira l'Otan, mais divisera également l'Europe».

«L’Alliance a préservé la paix et évité les conflits pendant 70 ans. Et nous continuerons à le faire pendant encore plusieurs décennies», a-t-il encore déclaré.

«Mort cérébrale» de l’Otan

Dans une interview accordée à The Economist et publiée début novembre, le chef de l'État français a décrit un Otan en état de «mort cérébrale». Ces propos ont provoqué une onde de choc et relancé le débat sur le devenir et la finalité stratégique de l'organisation, déjà la cible des critiques répétées de Donald Trump.