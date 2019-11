Un virus hautement contagieux s’invite sur un bateau de croisière avec plus de 2.000 personnes à bord

Une épidémie à norovirus présumée, une forme de gastro-entérite, a été signalée chez des passagers à bord du bateau de croisière Norwegian Joy qui se dirigeait depuis Miami vers Los Angeles, en passant par le canal de Panama, relate The Mirror. Des centaines d’entre eux en auraient été victimes, selon des voyageurs.

«Gravement malades»

Comme l’a raconté au tabloïd britannique un passager, sa femme et lui ont souffert de diarrhées et de vomissements et ont été contraints de rester dans leur cabine pendant trois jours sur les 17 jours de leur voyage.

Selon les voyageurs, la situation était «un désordre absolu» car des centaines de personnes épuisées et en colère ont débarqué à Los Angeles pour passer des heures dans la file d’attente à l’immigration, écrit The Mirror.

Parmi les voyageurs, certains affirment que ces passagers «gravement malades» étaient des «centaines». Pourtant, seules six personnes ont été soignées pour des symptômes pseudo-grippaux, a indiqué le service d’incendie de Los Angeles cité par Fox Business.

La croisière avait quitté Miami et se dirigeait vers Los Angeles en passant par le canal de Panama. Au total, entre 2.000 et 3.000 passagers se trouvaient à bord du bateau, précise The Mirror.