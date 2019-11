Un vol de 11 heures d’Amsterdam à Amsterdam

And I'm back, quick one for the start: Popocatépetl Stratovolcano🌋, #Mexico🇲🇽 28 November 2019 Enh. nat. col. + IR overlay #Copernicus #Sentinel-2🛰️ Full-size ➡️ https://t.co/ZnOLZJcSvm #RemoteSensing #Volcano #OpenData #Popocatépetl pic.twitter.com/zxYnhaNF25