Le chef du gouvernement irakien annonce sa démission, selon les médias

Adel Abdel-Mehdi, chef du gouvernement irakien, a décidé de présenter sa démission, relate la chaîne Sky News Arabia.

«Le Premier ministre irakien Adel Abdel-Mehdi a envoyé au parlement une demande de démission», précise la chaîne se référant à son correspondant à Bagdad.

M.Abdel-Mehdi avait déclaré la veille qu’il allait envoyer une lettre officielle au Conseil des représentants avec une telle demande. Fin octobre, le Président irakien Barham Salih avait annoncé que son Premier ministre avait consenti à démissionner.

Les manifestants en Irak, lors des manifestations qui se déroulent depuis début octobre, demandent la démission du gouvernement, la lutte contre la corruption et le chômage ainsi que de meilleures conditions de vie. Dans les affrontements et les émeutes qui ont accompagné les manifestations, plus de 300 personnes ont été tuées et environ 15.000 blessées, selon les médias.