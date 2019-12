Les premiers résultats du sommet Normandie à Paris rendus publics

Ayant pour but de régler le conflit en Ukraine, les négociations quadripartites au format Normandie réunissant la France, l'Allemagne, la Russie et l'Ukraine ont débuté lundi 9 décembre dans la soirée et ont duré plus de deux heures. Le sommet se tient dans la salle Murat du Palais de l’Élysée. Conformément au communiqué conjoint rendu public lors d'une conférence de presse conjointe, les dirigeants ont réaffirmé leur volonté d'arriver à un cessez-le-feu complet d’ici fin 2019.

Échange de prisonniers

Tous les prisonniers des deux parties seront libérés avant le 31 décembre 2019, sur la base du «tous pour tous», a précisé Volodymyr Zelensky. Les listes de prisonniers à échanger ont déjà été transmises entre les parties.

Retrait des forces

De son côté «très contente» du sommet, la chancelière allemande a constaté que les parties ont réussi à s’accorder sur le retrait des forces sur la ligne de contact dans le Donbass.

Bientôt un nouveau sommet

Une nouvelle rencontre au format Normandie se tiendra dans quatre mois, a annoncé Emmanuel Macron.

Les impressions de Kiev

Les pourparlers à Paris «sont un succès. La position de l’Ukraine a été très fortement représentée», a déclaré la porte-parole du Président Zelensky, Youlia Mendel. Un communiqué détaillé sera bientôt publié, a-t-elle précisé.

La Crimée au menu?

Selon la porte-parole de la présidence ukrainienne, la question de la péninsule de Crimée n’a pas été abordée lors des rencontres au format Normandie.

«On ne projette pas de la soulever pour l’instant», a ajouté Mme Mendel.

La question du gaz

Moscou et Kiev se sont accordés pour poursuivre les négociations sur le gaz, a indiqué le directeur exécutif de Naftogaz, Youri Vitrenko.

«C’était une conversation constructive», a-t-il souligné en parlant des pourparlers qui se sont tenus en marge du sommet.

«Nous avons convenu de poursuivre le dialogue», a-t-il ajouté.

«Nous ne sommes parvenus à aucun arrangement pour l'instant», a déclaré par la suite à la chaine ICTV le PDG de Naftogaz Ukraine, Andreï Kobolev. Lors des entretiens, la partie ukrainienne est restée attachée «à sa position traditionnelle visant à sauvegarder les intérêts de l’Ukraine comme État, comme État de transit et comme propriétaire de grands actifs [gaziers, NDLR]», a-t-il ajouté.

Poutine «content»

À l’issue de son entretien bilatéral avec Volodymyr Zelensky, le Président russe a dit être «content» des rencontres au format Normandie en général et notamment de son entretien avec le chef d'État ukrainien.

«Bien, j’en suis content», a-t-il répondu aux journalistes lui demandant comment s’était déroulée son entrevue avec son homologue ukrainien.

Première rencontre Poutine-Zelensky

L’entretien bilatéral russo-ukrainien d’une heure et 20 minutes, durant lesquelles MM.Poutine et Zelensky ont eu un tête-à-tête d’une dizaine de minutes, a eu lieu après le sommet quadripartite qui a duré plusieurs heures et s’est poursuivi lors du diner.

Les dirigeants russe et ukrainien ont échangé une poignée de main au début du sommet.

Pour Vladimir Poutine, la réunion bilatérale s’est «bien» déroulée.