UE: le sommet au format Normandie ouvre une «fenêtre d’opportunité»

Le premier sommet au format Normandie depuis trois ans, qui s’est tenu le 9 décembre au palais de l’Élysée, ouvre «une fenêtre d’opportunité» pour mettre en œuvre les accords de Minsk, a indiqué le porte-parole de l’Union européenne, soulignant «la nouvelle dynamique des pourparlers».

«Des étapes importantes»

«Les mesures convenues en format “Normandie” et l'engagement renouvelé des parties au Sommet de Paris hier sont des étapes importantes. Leur mise en œuvre rapide et approfondie est essentielle et aurait un impact positif direct sur la vie des habitants de l'est de l'Ukraine des deux côtés de la ligne de contact», expose la publication.

L’approche «constructive affichée par l’Ukraine» a été appréciée par l’Union européenne qui «attend de la Russie qu’elle utilise son influence» afin de mettre en place les accords de Minsk.

Selon Bruxelles, l’application de ces derniers reste «la clé pour parvenir à une solution durable et pacifique au conflit dans l’est de l’Ukraine», suggérant que cela contribuerait à l’amélioration des relations entre la Russie et l’UE.

L’Union européenne s’est également dite prête à soutenir «les activité de déminage et la mission spéciale d’observation de l’OSCE».

Bilan du sommet au format Normandie

Une nouvelle fois, le sommet au format Normandie a rassemblé les dirigeants de Russie, d’Ukraine, de France et d’Allemagne sur les questions du conflit en Ukraine.

Lors des négociations, les parties ont réussi à s’accorder sur plusieurs points, notamment sur le retrait des forces militaires de la ligne de contact dans le Donbass, sur l’échange de tous les prisonniers avant la fin de l’année 2019, ainsi que sur une nouvelle rencontre au même format, qui devrait avoir lieu d’ici quatre mois.

Les Présidents russe et ukrainien se sont rencontrés pour la première fois lors d’un entretien bilatéral qui a duré une heure et 20 minutes, et durant lequel MM.Poutine et Zelensky ont eu un tête-à-tête d’une dizaine de minutes.