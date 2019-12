Un énorme incendie dévaste une usine chimique près de Barcelone, la population cloîtrée - vidéos

🔴⚠️En relació a incendi industria #Montornès. #ProteccioCivil DEMANA

✅ Confinament (tancar-se en edifici i tancar finestres/portes) #Montornès #Montmeló #Martorelles #VilanovadelVallès

✅ Si fora d'aquesta zona hi ha fum, confineu-vos

✅ No us desplaceu a la zona

