Le fils de Bolsonaro fixe les délais du transfert de l’ambassade brésilienne à Jérusalem

L’Apex-Brasil, l’Agence brésilienne de promotion du commerce et des investissements, a inauguré dimanche 15 décembre son bureau à Jérusalem, en présence du Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou et du fils du Président brésilien Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, indique un communiqué de la chancellerie du gouvernement de l’État hébreu.

«Avant d’y arriver, j’ai rencontré le Président Jair Bolsonaro… Il entend déplacer prochainement l’ambassade brésilienne de Tel Aviv à Jérusalem. Comme l’a dit mon père, l’ambassade du Brésil va déménager à Jérusalem. Nous voulons réaliser ce transfert non seulement pour le Brésil, mais aussi pour servir d’exemple pour le reste de l’Amérique latine», a déclaré Eduardo Bolsonaro.

Les liens israélo-brésiliens se resserrent

Et d’ajouter que le Brésil se proposait également de reconnaître «tôt ou tard» le mouvement libanais Hezbollah en tant qu’organisation terroriste.

De son côté, Benyamin Netanyahou a déclaré que l’ouverture par le Brésil d’un bureau économique à Jérusalem faisait partie d’une entente israélo-brésilienne sur le renforcement des relations bilatérales.

«Et ce qui s’y produit aujourd’hui est une preuve de la fidélité du Président Bolsonaro à sa détermination d’ouvrir l’ambassade du Brésil à Jérusalem l’année prochaine», a souligné le Premier ministre.

Jusqu’à présent, seuls les États-Unis et le Guatemala ont transféré leurs ambassades à Jérusalem où le Honduras a également ouvert un bureau commercial le 1er septembre. La plupart des ambassades étrangères sont situées à Tel Aviv pour ne pas préempter le résultat de négociations entre Israéliens et Palestiniens.

Par ailleurs, un peu plus de trois mois après son déplacement à Jérusalem, l’ambassade du Paraguay a été transférée à nouveau à Tel Aviv. Cette décision a été adoptée en septembre par le gouvernement du nouveau Président Mario Abdo Benitez, qui a pris ses fonctions à la mi-août, afin de «contribuer à l'intensification des efforts diplomatiques régionaux et internationaux dans le but de parvenir à une paix élargie, juste et durable au Proche-Orient», ce qui a conduit l'État hébreu à fermer sa représentation diplomatique à Asunción.