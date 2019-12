Le génocide arménien est reconnu par Washington: Erdogan promet de reconnaître le génocide indien en réponse

Le Parlement turc pourrait adopter une résolution sur le génocide des Indiens lors de la colonisation de l’Amérique en réponse à la reconnaissance par le Sénat des États-Unis du génocide des Arméniens par l'Empire ottoman en 1915, a déclaré Recep Tayyip Erdogan.

«Nous avons déclassifié plus d’un million de documents sur les événements de 1915. Venez et étudiez. Nous parlons avec les documents à l’appui. Nous devons également nous opposer à vous avec des décisions analogues de notre Parlement. Et nous le ferons. Peut-on se taire sur les Indiens en parlant de l’Amérique? C’est une page honteuse [de l’Histoire] des États-Unis», a déclaré le Président à la chaîne de télévision A Haber.

Résolution du Sénat

Le Sénat, la chambre haute du Congrès américain, a adopté le 12 décembre une résolution indiquant la nécessité de reconnaître le génocide des Arméniens de 1915-1916, à l’époque de l’Empire ottoman.

Outre la nécessité d’honorer officiellement la mémoire des victimes de ce génocide, le texte contient un appel à ne pas associer les autorités américaines à la négation du génocide arménien ou «toute autre forme de génocide», mais aussi à encourager l’information sur le génocide des Arméniens.

La diplomatie turque a blâmé cette résolution, la jugeant «dépourvue de conscience historique et de toute base juridique».

Génocide des Arméniens

D'après différents calculs, un million et demi d'Arméniens ont été exterminés à la chute de l'Empire ottoman. Nombre d'historiens et plus de 20 pays, dont la France, l'Italie et la Russie, ont reconnu qu'il y avait eu génocide. La Turquie affirme pour sa part qu'il ne s'agissait que d'une guerre civile, doublée d'une famine, au cours de laquelle de 300.000 à 500.000 Arméniens et autant de Turcs avaient trouvé la mort.

En dépit des critiques turques, Emmanuel Macron et Édouard Philippe ont signé le 11 avril un décret inscrivant officiellement le 24 avril dans le calendrier républicain comme date de commémoration du génocide arménien de 1915.