Emmanuel Macron au Maroc au premier trimestre 2020?

La visite d’État du Président Macron à Rabat, reportée à plusieurs reprises en 2019, aura lieu «au premier trimestre de 2020», a annoncé le site Médias24 qui se réfère à une source diplomatique.

Pour l’instant, cette information ne trouve pas de confirmation officielle, l’agenda du Président de la République pour janvier n’étant pas encore disponible sur le site de l’Élysée.

Si ces informations se confirment, la visite de M.Macron sera sa deuxième au royaume en tant que chef d’État, après celle du 15 novembre 2018.

Le 12 décembre, la publication Maghreb Confidentiel avait déjà rapporté, citant des sources ministérielles à Rabat, qu’Emmanuel Macron pourrait se rendre au Maroc en janvier 2020. Le chef de l’État français et le roi Mohammed VI assisteront à l’inauguration officielle de la nouvelle usine du groupe français PSA Peugeot-Citroën à Kénitra, précise la lettre confidentielle.

En juin, la première cérémonie d’inauguration de l’usine s’est déroulée en l’absence de M.Macron, qui y était initialement attendu, d’après le site d'information marocain Le Desk.

Réunion de haut niveau France-Maroc

Le 19 décembre, une délégation marocaine conduite par le chef du gouvernement, Saâd Dine El-Otmani, participera à la 14e réunion de haut niveau France-Maroc à l’hôtel de Matignon, a annoncé le site du Premier ministre français.

M.El-Otmani s'entretiendra avec Édouard Philippe, précise le département du chef du gouvernement marocain.

Selon le communiqué, la délégation marocaine comprend, entre autres, les ministres de la Justice, de l’Économie, de l’Éducation nationale, de l'Industrie, de l’Équipement et du transport, de l'Aménagement du territoire, de l’Énergie et l'ambassadeur du Maroc en France, Chakib Benmoussa.

Le volet économique de cette réunion se tiendra le même jour à la Station F, le plus grand incubateur de start up au monde, situé en plein sud de Paris. Il réunira plus de 300 chefs d'entreprises des deux pays ainsi que des membres des gouvernements français et marocain.

Refroidissement ou amélioration des relations bilatérales?

Certains journaux ont récemment évoqué un refroidissement des relations entre Paris et Rabat, compte tenu de l’ajournement de la visite de M.Macron au Maroc et des propos tenus le 2 décembre par Bruno Le Maire.

Le ministre de l’Économie et des Finances avait alors critiqué l’assemblage de voitures comme les Peugeot 208 et Renault Clio hors de France et, entre autres, au Maroc, devant l’ensemble des professionnels de la filière automobile.

Mais d’après une source diplomatique citée par Médias24, il n’existe aucune «froidure dans les relations entre les deux pays».