Boeing et la NASA signalent des problèmes avec Starliner lors de sa mise en orbite

Quelques heures après son décollage de Cap Canaveral et le détachement réussi de la fusée Atlas V, la capsule spatiale de Boeing, Starliner, n’a pas pu allumer ses moteurs pour prendre la trajectoire initialement prévue et gagner ainsi la Station spatiale internationale (ISS).

«Starliner a eu une insertion [orbitale, ndlr] non-nominale. Mais le vaisseau est sous contrôle. L'équipe de navigation et de contrôle réfléchit à la prochaine manœuvre», a indiqué Boeing dans un tweet.

Starliner has an off-nominal insertion, but we have spacecraft control. The guidance and control team is assessing their next maneuver.

— Boeing Space (@BoeingSpace) 20 декабря 2019 г.

Dans le même temps Jim Bridenstine, l'administrateur de la NASA, a fait savoir que l’appareil était en orbite stable et que l’agence se penchait sur le problème.

Starliner in stable orbit. The burn needed for a rendezvous with the ISS did not happen. Working the issue. — Jim Bridenstine (@JimBridenstine) 20 декабря 2019 г.

Il s'agit du premier vol d'essai de Starliner, à bord duquel se trouve le mannequin anthropomorphe Rosie et environ 270 kilogrammes de cargaison pour l'ISS. Il était prévu que le navire s'arrimerait à l'ISS samedi 21 décembre pour ensuite rester en orbite une semaine et enfin retourner sur Terre.