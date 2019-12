La star russe du hockey passe Noël avec Trump - vidéo

Aleksandr Ovetchkine — attaquant et capitaine des Capitals de Washington avec lesquels il a remporté la Coupe Stanley en 2018 — et son épouse Nastya ont été invités pour Noël par Donald Trump dans sa résidence de Mar-a-Lago en Floride.

Ovetchkine offre son maillot à Trump

Aleksandr The Great Eight («le Grand Huit», de son surnom) a offert au 45e Président des États-Unis un maillot des Capitals floqué de son numéro et de son nom.

Alex Ovechkin gives President Trump a Capitals jersey at Mar-a-Lago Christmas Eve party https://t.co/JIgCw3SElM — RMNB (@russianmachine) December 25, 2019

La visite de la résidence présidentielle l’aidera peut-être à se relancer après ses contre-performances de décembre. Le mois dernier, The Great Eight n’a totalisé que cinq points en dix matches, 3 buts et 2 passes décisives.