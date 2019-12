Fin de la construction du segment serbe du gazoduc Turkish Stream

La Serbie a posé 403 kilomètres de tubes sur son territoire dans le cadre du gazoduc Turkish Stream, selon le PDG de Srbijagas Dusan Bajatovic.

«Gastrans, coentreprise de la société publique serbe Srbijagas et du russe Gazprom, a achevé la pose de 403 kilomètres de tubes via le territoire du pays depuis la frontière bulgare jusqu’à notre voisin du nord, la Hongrie», a-t-il déclaré dans une interview accordée à la chaîne de télévision RTS.

Le segment bulgare prévu pour le mois de mai

Dès que le segment bulgare sera construit, ce qui devrait être le cas en mai 2020, les premières livraisons de gaz seront effectuées vers l’Europe du Sud-Est.

Il a été annoncé que les livraisons à la Serbie s’élèveront à 8,7 millions de mètres cubes par jour, soit plus de 3 milliards de mètres cubes annuels. De telles quantités devraient suffire pour répondre à la demande intérieure croissante et exporter du gaz vers la Bosnie-Herzégovine.

Gaz russe livré par le fond de la mer Noire

Le gazoduc Turkish Stream relie la Russie à la partie européenne de la Turquie et à la frontière grecque par le fond de la mer Noire et avec ses deux conduites d'une capacité de 15,75 milliards de m3 chacune. L’une est destinée à transporter l'or bleu en Turquie et l'autre devrait alimenter l'Europe du Sud et du Sud-Est.

Le lancement du Turkish Stream était initialement prévu pour décembre 2016. Toutefois, le projet a été interrompu en octobre 2015 en raison d'une crise diplomatique de plusieurs mois entre Ankara et Moscou. Il a finalement été relancé en septembre 2016.

Fin novembre, Recep Tayiip Erdogan a annoncé que le gazoduc serait lancé le 8 janvier 2020 à Istanbul. Selon le Kremlin, Vladimir Poutine sera présent aux côtés de son homologue turc lors de la cérémonie d’inauguration.