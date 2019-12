Les «Voiles de la paix»: la frégate russe Pallada accueillie à Tahiti

Le trois-mâts Pallada, qui participe à une expédition autour du monde avec deux autres navires-écoles célébrant le bicentenaire de la découverte de l’Antarctique par des marins russes, a rejoint la veille de Noël les rivages de l'île de Tahiti. La mairie de Papeete était impatiente de voir arriver le navire et a réservé un «accueil traditionnel polynésien» aux marins russes en leur offrant 150 colliers de fleurs exotiques. Les habitants de Papeete et les touristes n’ont pas hésité à se faire prendre en photo devant le voilier qui avait quitté le port de Vladivostok 54 jours auparavant.

Hélas, l’équipage et la centaine de cadets, élèves d’écoles de navigation, à bord n’ont pas pu profiter longtemps de cette île pleine de charmes. Avec son anneau de récifs coralliens, Tahiti bordé de lagunes et de plages de sable blanc et noir a vite disparu à l’horizon. En effet, après une courte escale, un ravitaillement en eau, en carburant et en denrées alimentaires, la frégate Pallada doit continuer son périple vers le port de Valparaiso sur le continent sud-américain. Une grande aventure attend les jeunes élèves de la Marine russe: ils fêteront l’arrivée de l’année 2020 au beau milieu du Pacifique.

Le navire-école russe Pallada a fait escale en Polynésie française © Photo. Stéphane Sayeb - Mairie de Papeete

Le trois-mâts Pallada et deux quatre-mâts, le Sedov et le Kruzenshtern, se sont lancés dans une expédition autour du monde, pour célébrer le 200e anniversaire de la découverte de l’Antarctique par des marins russes sous le commandement de Thaddeus Bellingshausen et de Mikhaïl Lazarev. Cette épopée a également une autre mission importante: elle se déroule dans le cadre de la campagne des «Voiles de la paix» qui célèbre les 75 ans de la victoire dans la Seconde Guerre mondiale.

Le Sedov naviguera 371 jours, le Kruzenshtern et le Pallada, 272 et 222 jours respectivement. Une régate de 200 milles marins est prévue pour les trois voiliers-écoles en février 2020 dans l’Atlantique Sud (dans la zone des îles de Géorgie du Sud), entre les ports argentin d’Ushuaia et du Cap en Afrique du Sud.