Macron et Poutine sur le podium des figures politiques les plus influentes de 2020, selon un sondage

Les personnalités politiques les plus influentes dans la résolution des défis mondiaux en 2020 seront Angela Merkel, Vladimir Poutine et Emmanuel Macron, estiment les Allemands dans un sondage de l’institut YouGouv relayé par l’hebdomadaire Welt Am Sonntag.

Parmi les politiques qui seront les plus puissants et dont les opinons comme les solutions seront les plus importantes au cours de l’année à venir, les participants d’un sondage de l’institut YouGouv ont nommé en tête la chancelière allemande, le Président russe et Emmanuel Macron, informe l’hebdomadaire allemand Welt Am Sonntag.

En détail, 22% ont voté pour Angela Merkel, 20% ont choisi Vladimir Poutine, suivi par son homologue français, Emmanuel Macron, qui a recueilli 19% des voix des sondés.

Donald Trump n'a pris que la quatrième position avec 16%. Citée ensuite (avec 12%), Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne. Le dirigeant chinois Xi Jinping (10%) et le Premier ministre britannique, Boris Johnson, (9 %) occupent respectivement les sixième et septième places.

La ministre allemande de la Défense, Annegret Kramp-Karrenbauer, qui a succédé à Angela Merkel à la tête de l'Union chrétienne-démocrate, n'a été nommée que par 3 % des participants au sondage. Près d'un tiers n'était pas d'accord avec la liste des politiciens et n'a pas voulu en citer un seul, 21% des participants ont répondu qu’il était difficile de donner une réponse.

Aucune précision ne figure quant au nombre de participants à l'étude, ni à la date de sa réalisation.