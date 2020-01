Les feux d’artifice du Nouvel An effraient à mort un cheval en Belgique

Après qu’une jument de 26 ans est morte durant la nuit de la Saint-Sylvestre, sa propriétaire pointe du doigt les feux d’artifice tirés à l’occasion du Nouvel An, rapportent les médias belges.

«À l’attention de tous ceux qui ont éprouvé le besoin de tirer des feux d’artifice cette nuit: j’espère que cette image vous restera», a-t-elle commenté, citée par 7sur7.

Et d’ajouter: «Tout le monde doit comprendre quels drames les feux d’artifice peuvent provoquer. J’espère que les responsables sont fiers d’eux».

La propriétaire a également exprimé sa douleur dans une publication Facebook.

Risques pour les animaux

«Fais de beaux rêves, ma belle et douce fille. Comme nos promenades vont me manquer. Dommage que tu sois morte de cette façon, mais j'espère de tout mon cœur que ce ne sera pas pour rien et que cela va faire ouvrir les yeux à certains, et que les feux d'artifice seront interdits l'année prochaine», a-t-elle posté.

Les médias belges rappellent que les feux d’artifice sont interdits dans la plupart des villes du pays en raison des risques pour la santé et pour les animaux qui peuvent être blessés ou succomber à des états de stress intense. Actuellement, c’est le règlement de chaque commune qui détermine les éventuelles autorisations. Des amendes jusqu’à 350 euros sont prévues pour les contrevenants.