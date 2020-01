Avec quelles compagnies aériennes risque-t-on moins d’avoir des retards?

La ponctualité des compagnies aériennes et des aéroports joue un rôle primordial pour le confort des voyageurs. Le fournisseur mondial d’informations de voyage, Official Aviation Guide, a publié sa Ligue de la ponctualité 2020 dominée par la compagnie russe Aeroflot et l’aéroport de Cheremetievo. Air France n’occupe que la 7e position.

Le 3 janvier, Official Aviation Guide (OAG), fournisseur de données de voyages, a publié sa Ligue de la ponctualité 2020, soit le top 20 des plus grandes compagnies aériennes et des aéroports les plus ponctuels au monde et en Europe.

OAG a basé son rapport sur 57,5 millions de vols pour toute l’année 2019.

Compagnies aériennes

Ainsi, Garuda Indonesia arrive en première position mondiale avec un taux de ponctualité (OTP) de 95,01%.

Avec un taux de 86,3%, le transporteur russe Aeroflot arrive deuxième au monde et premier en Europe.

Quant à la principale compagnie aérienne hexagonale, Air France n’occupe que la septième position avec un taux de ponctualité de 79,92%, mais avec une nette progression de près de 5% par rapport à l’année précédente.

Cinq autres transporteurs européens sont également entrés dans le top 20, à savoir British Airways qui arrive à la 14e place avec un OTP de 76,18%, suivie à la 15e position par Lufthansa (73,96%), alors qu’easyJet prend la 17e avec un OTP de 73,08%.

Aéroports internationaux

L'aéroport international de Cheremetievo basé à Moscou a été qualifié de méga-aéroport le plus ponctuel au monde. Ensuite, arrive l’aéroport international de Tokyo Haneda et l'aéroport Changi de Singapour.