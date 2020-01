Traversant l’océan Pacifique, la fumée des incendies australiens gagne l’Amérique du Sud - images

Les dernières images satellite montrent que la gigantesque colonne de fumée produite par les incendies de forêts massifs en Australie a non seulement couvert le ciel au-dessus de la Nouvelle-Zélande mais a pu traverser l'océan Pacifique et atteindre le Chili et l’Argentine.

D’importants amas de fumées, produites ces derniers mois par les feux de forêts dévastateurs en Australie, ont été transportés par les vents en direction de l’Amérique du Sud pour atteindre finalement le Chili et l’Argentine, indiquent des météorologues de ces pays.

#SputnikVidéo | La fumée des gigantesques feux de brousse qui font rage en #Australie a été repérée à quelque 12.000 kilomètres, au #Chili, comme le montrent ces séquences filmées à #Santiago

Lire aussi: https://t.co/nOfXxNe3MH pic.twitter.com/GAZNkJFPIo — Sputnik France (@sputnik_fr) 7 января 2020 г.

​Les images satellite publiées sur le compte Twitter de la Direction météorologique du Chili montrent des nuages de fumée se déplacer du sud vers le nord couvrant le pays. C’est juste la fumée, et pas la nébulosité, qui a empêché les habitants du centre du pays, une zone essentiellement sans nuages, de voir clairement le soleil ce lundi 6 janvier, explique le météorologue Manuel Olivares dans le blog officiel de la Direction.

En la imagen (RGB Color Verdadero del GOES-16) se aprecia el humo (color café tenue) proveniente de los incendios forestales de Australia. El humo ha sido transportado por el flujo de aire hasta Chile y Argentina #humo #incendiosforestales #AustralianBushfire pic.twitter.com/hutnrX6hWP — MeteoChile (@meteochile_dmc) 6 января 2020 г.

​Selon lui, les particules de fumée sont montées à une altitude de cinq kilomètres avant d’avoir été transportées par les courants d'air en hauteur. De telle façon, la fumée a pu parcourir plus de 11.000 kilomètres et attendre un autre continent.

Le Service météorologique national d'Argentine (SMN) diffuse également des images satellite qui montre le nuage de fumée «transporté par des systèmes frontaux qui se déplacent d'ouest en est».

El humo de los incendios de #Australia llegó nuevamente a #Argentina. Es transportado por los sistemas frontales que se desplazan de oeste hacia el este. ¿Qué consecuencia puede tener? Ninguna muy relevante, solo un atardecer y un Sol un poco más rojizo. ¿Por qué? Abrimos hilo pic.twitter.com/k6mLImCE2h — SMN Argentina (@SMN_Argentina) 6 января 2020 г.

​Des internautes argentins ont publié des photos avec le ciel marqué de tons rouges à cause de la fumée.

Atardecer “rojizo” en Buenos Aires, provocado por el humo de los incendios de Australia.



⁦@SMN_Argentina⁩ pic.twitter.com/729LmDXeKF — GaboAir (@GaboAir) 6 января 2020 г.

​Le pays en proie aux flammes

D’après différentes estimations, les incendies de forêts qui dévastent l’Australie depuis septembre dernier ont ravagé entre 8 et 10 millions d'hectares, une superficie équivalente à la taille de la Corée du Sud. Ils ont également causé la mort de 25 personnes et ont détruit plus de 2.000 habitations. En outre, selon une étude de l'université de Sydney, pour le seul État de Nouvelle-Galles du Sud, le plus touché par les feux, plus de 480 millions d'animaux ont péri. Pour éteindre les flammes, le gouvernement a annoncé la mobilisation de 3.000 réservistes de l'armée.