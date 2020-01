Belgique: obligée à se prostituer, une femme se fait violer et brûler à la cigarette par son souteneur

Après qu’une adolescente française de 16 ans a été libérée de l'emprise d'un gang de jeunes bruxellois qui la forçait à se prostituer, une autre femme également obligée de vendre ses charmes a été violée, tabassée et brûlée à la cigarette par un homme présenté par elle comme étant son souteneur, annoncent des médias belges.

Les faits remontent à avril dernier. Elle se trouvait avec un client au moment où son souteneur, Gezim, appelé Jimmy le boss, a fait irruption et s’est rué sur elle. Craignant pour la vie de la prostituée, le client a appelé la police.

Celle-ci a découvert Gezim suivi par une jeune femme qui semblait apeurée. Il a alors pris la fuite en la laissant sur place.

Elle a déclaré qu’il lui avait porté des coups de cannette de bière, arraché les cheveux et qu’il l’avait brûlée avec des cigarettes, lui imposant en outre des relations sexuelles. Des déclarations confirmées par les constatations médicales, indique La Dernière heure.

Déjà condamné pour proxénétisme et coups

La victime a également expliqué que cela faisait quelque temps que Gezim l’obligeait à se prostituer et avait confisqué ses papiers.

Le souteneur a comparu devant le tribunal correctionnel de Liège pour répondre de faits de viol, coups, séjour illégal, faux, usage de faux et proxénétisme. Il encourt six ans et deux mois de prison ferme. Par le passé, il avait déjà été condamné pour proxénétisme et coups, bien qu’il nie les faits, précise le média.