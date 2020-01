Comment les pays du monde s’apprêtent à affronter le virus mortel venu de Chine

En Chine, un virus inconnu a déjà causé des centaines de pneumonies et le décès de six personnes. L'épidémie a atteint la Thaïlande, le Japon, la Corée du Sud, l'Australie et la transmission entre humains est avérée. Des mesures sont en train d’être prises à travers le monde, de Bangkok à Hong Kong et de Paris à Moscou.