Au moins six morts dans une fusillade en Allemagne

Au moins six personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées dans une fusillade qui a eu lieu ce vendredi 24 janvier à Rot am See, une commune de Bade-Wurtemberg, en Allemagne, selon des médias.

Une opération de police est en cours dans la commune de Rot am See, non loin de Stuttgart, où un individu a ouvert le feu tuant au moins six personnes et en blessant plusieurs autres.

«Des renforts de police ont été déployés. Il y a probablement plusieurs victimes, y compris des morts, dans un immeuble de la Bahnhofstrasse. Un suspect a été arrêté. Selon les premiers résultats de l’enquête, il s’agit d’un différend familial. Et il n'y a actuellement aucune autre indication sur d'autres auteurs du crime», a indiqué un représentant de la police à Sputnik.

La police a confirmé à Sputnik la mort de six personnes. Par la suite, elle a précisé à l’agence que deux personnes avaient été «grièvement blessées».

Die Polizei und die Rettungdienste sind derzeit mit starken Kräften in #RotAmSee im Einsatz. pic.twitter.com/j6Fb0fHH15 — Polizei Aalen (@PolizeiAalen) 24 января 2020 г.

Les services d’urgence ont été prévenus à 12h45. À l’heure actuelle, la situation est sous contrôle de la police.

Quant à l’identité du tireur, le quotidien Bild a indiqué qu’il était né en 1983, Die Welt précise qu’il a été retrouvé immédiatement sur place et n’a pas résisté face aux policiers lors de son arrestation.

Une conférence de presse est prévue à 16h30, a indiqué la police sur Twitter.