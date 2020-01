Une compagnie aérienne US condamnée pour discrimination envers des musulmans

La compagnie aérienne américaine Delta Air Lines a été condamnée à une amende de 50.000 dollars après avoir expulsé des passagers musulmans de ses avions en Europe sous des prétextes abusifs, a annoncé vendredi 24 janvier le département des Transports.

Delta Air Lines «se livrait à des pratiques discriminatoires» illégales en ayant ordonné à trois passagers musulmans de quitter des avions fin juillet 2016, précise le département.

Les deux incidents ont eu lieu en Europe

Le 26 juillet 2016, deux musulmans ont été expulsés du vol 229 de Delta Air Lines à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle à Paris, qui devait partir pour Cincinnati. L’incident a eu lieu après qu’un passager a indiqué à une hôtesse de l’air que le comportement du couple le mettait «très mal à l'aise» parce que la femme portait un voile et l'homme aurait caché quelque chose dans sa montre, précise l’agence France-Presse (AFP).

Selon le service de sécurité de Delta, il s’agissait d’Américains rentrant chez eux qui ne faisaient l'objet d'aucun signalement particulier. Mais le commandant de bord a refusé de les laisser revenir à bord.

Le département des Transports ne précise pas les noms de ces passagers, mais leurs représentants les ont identifiés comme Faisal et Nazia Ali de la région de Cincinnati, Ohio, selon le quotidien The Cincinnati Enquirer.

L’autre incident a eu lieu cinq jours plus tard à Amsterdam. Le commandant de bord du vol 49 reliant Amsterdam à New York le 31 juillet 2016 a fait revenir l’avion à l'aérogare, expulser un passager musulman et fouiller son siège après que des passagers et des hôtesses se sont plaints de lui alors qu’il ne faisait l'objet d'aucun signalement particulier.

Delta n'a pas admis avoir eu des pratiques discriminantes, mais a reconnu que ces deux incidents auraient pu être gérés d’une autre manière. La compagnie aérienne a déclaré amélioré ses procédures de sécurité, selon le communiqué du département des Transports.