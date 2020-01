Les Émirats arabes unis annoncent leur premier cas du nouveau coronavirus chinois

Les Émirats arabes unis ont détecté au moins une personne contaminée par le nouveau coronavirus chinois, au sein d'une famille venant de Wuhan, ce qui constitue vraisemblablement le premier cas avéré au Moyen-Orient, a annoncé le 29 janvier le ministère de la Santé.

«Le ministère de la Santé et de la Prévention a annoncé un cas de nouveau coronavirus affectant une famille provenant de la ville de Wuhan en Chine», a rapporté l'agence officielle WAM. «L'état de santé de ceux qui sont affectés est stable», a-t-elle ajouté, sans préciser le nombre de personnes contaminées par le virus.

Le nombre d'infections dépasse celui du Sras

Le nombre d'infections par le nouveau coronavirus (2019-nCoV) en Chine continentale a dépassé celui de l'épidémie de Sras dans le pays en 2002-2003, selon les chiffres officiels publiés mercredi.

Les autorités sanitaires chinoises ont dénombré ce 29 janvier 5.974 cas confirmés de contamination en Chine continentale, soit plus de 1.400 de plus que la veille, tandis que le bilan s'aggravait à 132 décès.

Le Sras (Syndrome respiratoire aigu sévère), également un coronavirus, avait pour sa part infecté 5.327 personnes en Chine continentale, et provoqué 349 morts dans le pays.

À l'échelle mondiale, selon l'OMS, l'épidémie de Sras avait fait 774 morts sur 8.096 cas en 2002-2003 avant d'être jugulée.

Apparu à Wuhan (centre de la Chine) en décembre dernier, le nouveau virus, comme le Sras, se transmet entre humains et se traduit par de graves troubles respiratoires.

Ce virus, baptisé 2019-nCoV, et celui du Sras appartiennent à la même famille des coronavirus, et ont 80% de similitudes sur le plan génétique. Le 2019-nCoV est cependant jugé moins «puissant» et plus contagieux.