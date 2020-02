Poutine souhaite un «respect mutuel» comme base de coopération avec le Canada sur l’Arctique

Moscou est prêt à travailler avec Ottawa sur la base du respect des intérêts réciproques, a déclaré ce mercredi 5 février le Président russe lors de la cérémonie au Kremlin de remise des lettres de créance par la nouvelle ambassadrice canadienne, Alison Mary LeClaire.

«Nous sommes ouverts à une coopération avec le Canada reposant sur un respect mutuel et prenant compte des intérêts réciproques. Nos pays sont voisins en Arctique et doivent œuvrer ensemble pour le développement de cette région vaste, la préservation du mode de vie traditionnel des peuples autochtones et la protection de son système écologique fragile», a indiqué M.Poutine.

Avant d’être nommée ambassadrice du Canada en Russie en octobre dernier, Alison LeClaire était haute représentante pour l’Arctique et directrice générale aux Affaires circumpolaires et relations avec l’Europe et l’Eurasie.

Vladimir Poutine sur les relations Russie-France

Ce mercredi, 23 nouveaux ambassadeurs d'États étrangers en Russie , dont le français, l'algérien, le marocain et le canadien, ont remis leurs lettres de créance à Vladimir Poutine. Lors de la cérémonie qui s’est tenue au Kremlin, le dirigeant russe a évalué les principales approches de la Russie aux affaires étrangères.

Recevant les lettres de créance du nouvel ambassadeur français, Pierre Lévy, M.Poutine a qualifié la France de partenaire international clé de la Russie, rappelant ses contacts réguliers avec son homologue français Emmanuel Macron.

Il a noté que Moscou et Paris collaboraient sur le règlement de la situation en Libye, en Syrie et au Proche-Orient, ainsi qu’en Ukraine. Il a en outre évoqué les ententes intervenues entre les deux pays en août 2019 et leurs efforts visant à garantir la stabilité et la sécurité en Europe.

Le dirigeant russe a également apprécié les liens économiques entre la Russie et la France, entre autres dans l’industrie et le secteur énergétique.