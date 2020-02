Acquitté, Trump fait à nouveau allusion à sa présidence éternelle

À peine le Sénat a-t-il acquitté Donald Trump au terme de son procès en destitution que le locataire de la Maison-Blanche a de nouveau publié une vidéo fantasmant sur des réélections à venir, bien au-delà d’un éventuel second mandat.

Donald Trump a réagi à son acquittement par le Sénat en republiant sur Twitter un détournement d’une une du Time Magazine le montrant encore à la tête des États-Unis en 2048 et bien au-delà.

​

Ce montage vidéo a été initialement publié par le Président à l’été 2019 et parodie la couverture datant d’octobre 2018 qui évoquait l'impact du «trumpisme».

La séquence montre des affiches de campagne aux couleurs du républicain se succéder: Trump 2024, Trump 2028, Trump 2032... Et ainsi de suite jusqu'à Trump 2048. Le compteur s'accélère alors brutalement, pour égrener siècles et millénaires et s'achever sur les mots «TRUMP 4EVA», pour «Trump forever» (Trump pour l'éternité).

«Non coupable»

La chambre haute, dominée par les républicains, a jugé mercredi 5 février le Président américain non coupable d'abus de pouvoir et non coupable d'entrave aux travaux du Congrès, à l'issue d'une procédure initiée par les démocrates.

La Constitution américaine limitant à deux le nombre de mandats présidentiels (de quatre ans), Donald Trump devra quitter au plus tard la Maison-Blanche en janvier 2025 en cas de réélection en 2020.