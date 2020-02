«Le vol a été anormal du début à la fin»: un rescapé du Boeing brisé en trois à Istanbul témoigne

Un rescapé de l’accident d’avion survenu mercredi 5 février dans un aéroport d’Istanbul affirme que son «vol a été anormal du début jusqu’à la fin», relate Daily Sabah.

«C'était un vol très turbulent. L'avion s'est posé avec difficulté. Il était très rapide par rapport aux autres avions», a déclaré Alper Kulu.

Selon lui, après son atterrissage, l'avion a soudainement basculé de gauche à droite, puis s'est incliné soudainement vers la gauche jusqu’à tomber dans un fossé.

Le passager a ajouté que les sièges devant lui se sont renversés au moment de l'impact, l'obligeant à se précipiter vers la sortie de crainte que l’avion n’explose.

«Il y avait de la panique et des cris. Tout le monde appelait à l'aide. Je suis sorti de l'avion tout seul, avec un bras cassé. J'ai [grimpé, ndlr] de 30 à 40 mètres. J'ai entendu des annonces selon lesquelles l'avion risquait d’exploser», a-t-il déclaré.

Brisé en trois

L'appareil, un Boeing 737 de la compagnie privée turque Pegasus, s'est brisé en trois et a pris feu mercredi 5 février après une sortie de piste à l'aéroport international Sabiha Gökçen, situé sur la rive asiatique d'Istanbul.

L'avion, qui transportait 177 passagers et six membres d'équipage en provenance de la ville d'Izmir, dans l'ouest de la Turquie, a atterri dans de mauvaises conditions météorologiques que les autorités ont avancées comme une possible cause de l'accident.