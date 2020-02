Un Américain décède à Wuhan à cause du coronavirus

Un Américain est mort du nouveau coronavirus à l'épicentre de l'épidémie en Chine, a déclaré ce 8 février l'ambassade des États-Unis, dans ce qui semble être le premier décès confirmé d'un étranger en raison de la maladie.

«Nous pouvons confirmer qu'un citoyen américain de 60 ans déclaré porteur du coronavirus est mort dans un hôpital de Wuhan, en Chine, le 6 février», a déclaré à l'AFP un porte-parole de l'ambassade des États-Unis à Pékin.

Décès d'un Japonais en Chine

Par ailleurs, un Japonais sexagénaire, suspecté d'être contaminé par le coronavirus, est également décédé dans un hôpital de Wuhan, a annoncé samedi le ministère japonais des Affaires étrangères.

Cet homme d'une soixantaine d'années avait été hospitalisé à Wuhan pour une pneumonie virale aiguë.

Les autorités sanitaires chinoises jugent hautement probable que le nouveau coronavirus soit la cause de son décès, même s'il est «difficile d'établir un jugement définitif», a indiqué le ministère dans un communiqué.

Plus de 34.500 personnes contaminées

Le nouveau coronavirus a déjà contaminé plus de 34.500 personnes et tué 722 patients en Chine continentale (hors Hong Kong et Macao), ont annoncé samedi les autorités sanitaires.

Le bilan s'approche désormais de celui de l'épidémie de Sras (Syndrome respiratoire aigu sévère), qui avait tué 774 personnes dans le monde en 2002-2003.

Hors de Chine continentale, plus de 320 cas de contamination ont été confirmés dans une trentaine de pays et territoires. Deux décès de ressortissants chinois avaient jusqu'à présents été enregistrés à Hong Kong et aux Philippines.

Le ministère chinois des Affaires étrangères a indiqué jeudi que 19 étrangers ont été infectés en Chine, et que deux d'entre eux étaient rétablis. Il a refusé de divulguer la nationalité des patients.