Programmeur russe extradé en France: Moscou proteste auprès de Paris

L'ambassade de Russie à Paris a envoyé des notes de protestation au ministère français des Affaires étrangères en lien avec l'affaire du programmeur Alexander Vinnik, accusé de blanchiment d'argent et extradé de Grèce en France, a fait savoir auprès de Sputnik le chef de la mission diplomatique Alexeï Mechkov.

«Des notes de protestation ont été envoyées au ministère français des Affaires étrangères pour demander que les droits du citoyen russe soient respectés, […] ainsi que pour accélérer l’examen de la demande du procureur général de la Fédération de Russie de remettre Alexander Vinnik à la Russie, en tenant compte de sa citoyenneté et de son accord à être extradé vers la Russie», a fait savoir M.Mechkov.

Et de rajouter qu’il avait également demandé le libre accès des employés du service consulaire à M.Vinnik et aux audiences.

Arrêté en Grèce à la demande de Washington et accusé de blanchiment d’argent et de fraude à la cryptomonnaie par les États-Unis, la France et la Russie, le programmeur russe Alexandre Vinnik a été extradé le 23 janvier vers la France.

Il est notamment accusé d’avoir piraté le courrier électronique de milliers de personnes et de leur avoir extorqué de l’argent via la plate-forme boursière BTC-e: on parle de l’équivalent de 130 millions d’euros, qu’il aurait dérobés à 5.700 victimes dans le monde, y compris en France. Le parquet français estime qu’Alexandre Vinnik est un personnage central dans son enquête sur un groupe de cybercriminels.

