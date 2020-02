Au moins 200 personnes contractent un virus après avoir joué dans un casino US

Au moins 200 personnes ont contracté le norovirus après avoir visité un casino de Lake Charles, en Louisiane, rapporte la chaîne locale WVUE en citant la directrice du département de la Santé publique de la ville, Lacey Cavanaugh.

«Pour le moment, peu importe comment cela a commencé, car maintenant nous observons une transmission au sein de la communauté. Les gens (…) l’apportent maintenant à la maison et le transmettent d'un membre de la famille à un autre», a déclaré Mme Cavanaugh.

Cette infection est responsable de vomissements, diarrhée, fièvre . De plus, le virus est très contagieux. On peut le contracter pendant le repas, ainsi que via des articles ménagers, de la vaisselle, ou encore à cause de mains non lavées.

Le 4 février, les autorités de Macao ont annoncé la fermeture pour deux semaines de tous les casinos de cette région autonome voisine de la Chine afin de lutter contre la propagation du coronavirus, qui a déjà fait 722 morts en Chine continentale et contaminé plus de 34.500 personnes.