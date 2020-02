Tempête Ciara: trois vols commerciaux relie New York à Londres à une vitesse record

Réalisés en moins de cinq heures à cause des forts courants aériens suite à la tempête Ciara, trois vols commerciaux ont battu des nouveaux records de vitesse effectuant leurs trajets entre New York et Londres, selon les données de Flightradar.

Traverser l’Atlantique en moins de cinq heures sur un vol commercial? Il est désormais prouvé que cela est possible après que trois vols commerciaux ont effectué leur trajet entre New York et Londres en moins de cinq heures, d’après les données de Flightradar.

D’après le consultant et ancien pilote Alastair Rosenschein, cité par la BBC, un Boeing 747 de British Airways a développé une «vitesse phénoménale» lors de son trajet en attrapant un vent favorable.

Le Boeing 747 a réussi à terminer son trajet entre New York et Londres en 4 heures et 56 minutes, quand habituellement ce trajet dure en moyenne 6 heures et 13 minutes.

À leur tour, deux Airbus A350 de la compagnie aérienne Virgin Atlantic n’ont eu besoin que de 4 heures et 57 minutes et 4 heures et 59 minutes pour réaliser le même trajet.

Le record précédent

Le record de vitesse précédent était détenu par un Boeing 787 de Norwegian qui avait réalisé en janvier 2018 le trajet entre Londres et New York en 5 heures et 13 minutes. De ce fait, il a été battu trois fois ce weekend de février 2020.