À peine né, ce bébé chinois devient le plus jeune patient atteint du coronavirus

Le plus jeune cas de contamination au coronavirus a été détecté à Wuhan, indique l’agence Chine nouvelle. Il s’agit d’un nouveau-né diagnostiqué positif à l’infection 30 heures après sa naissance. Sa mère est également malade. Le moyen de transmission n’est pas encore établi.

Un nouveau-né a été diagnostiqué infecté par le nouveau coronavirus 2019-nCoV seulement 30 heures après sa naissance, le plus jeune cas enregistré à ce jour, a déclaré l’agence Chine nouvelle. Le bébé est né le 2 février à Wuhan, l’épicentre de l’épidémie.

La mère de l’enfant a également été testée positive avant l'accouchement. Pour l’instant, les médecins ignorent comment la maladie a été transmise, dans l’utérus ou après la naissance. Actuellement, l’enfant se trouve dans un état stable sous contrôle médical, a précisé l’agence chinoise.

D’autres enfants contaminés

Cependant, très peu d’enfants sont infectés par le coronavirus, l’âge moyen des patients se situe entre 49 et 56 ans, indique un rapport publié dans le Journal of the American Medical Association (JAMA).

Parmi les plus de 37.000 malades, un enfant de six mois a également été contaminé par ce virus à Singapour, et un enfant de huit ans, originaire de Wuhan, qui se trouve actuellement en Australie.

Les scientifiques avancent que les enfants sont moins exposés à cette infection ou souffrent moins des symptômes. L’infection touche surtout les adultes pour des raisons inconnues, a déclaré l’infectiologue Richard Martinelle, cité par Business Insider.

Le pic est-il dépassé?

Le nombre de victimes du coronavirus a déjà dépassé le bilan mondial du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) de 2002-2003. À ce jour, 813 personnes sont décédées des suites de cette infection en Chine continentale, à Hong Kong et aux Philippines. 37.198 cas de contamination sont recensés, indique la Commission nationale de la santé.

Même si le nombre de malades enregistrés quotidiennement en Chine «se stabilise», d’après l’Organisation mondiale de la santé (l’OMS), il est cependant prématuré de tirer la conclusion que l’épidémie a tendance à ralentir.