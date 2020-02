Crise du Golfe: les Emirats rétablissent le service postal avec le Qatar

En juin 2017, l'Arabie saoudite et ses alliés, les Emirats, le Bahreïn et l'Egypte, ont coupé les relations politiques et commerciales avec Doha, l'accusant de soutenir les mouvements islamistes et de resserrer les liens avec les rivaux iraniens et turcs. Le Qatar a toujours nié.

«A compter du 9 février 2020, Emirates Post reprendra l'envoi de courrier vers l'Etat du Qatar, en utilisant les options de transit ouvert et fermé via Oman», a indiqué l'Union postale universelle (UPU), une agence des Nations unies chargée de coordonner les systèmes postaux mondiaux, dans un avis technique transmis à l'AFP.

Des représentants du pays hostiles à Doha ont rencontré des responsables qataris le 29 janvier au siège de l'UPU à Berne pour discuter du rétablissement des liens postaux. Mais seul Abou Dhabi a jusqu'à présent accepté une reprise.

«Ces discussions ont été constructives, il faut espérer que les pays vont maintenant reprendre leurs arrangements postaux... C'est un pas positif dans la bonne direction», a déclaré un porte-parole de l'UPU à l'AFP.

QPost, le transporteur postal national du Qatar, a déclaré qu'il n'était pas clair si les services vers les Emirats allaient reprendre. Actuellement, le service qatari «n'est pas autorisée» à envoyer des courriers vers le pays voisin.

Un employé de la poste des Emirats a confirmé qu'«il est possible d'envoyer (les courriers) vers le Qatar sans aucune condition particulière».

«Avancées positives»

En décembre, le Qatar et l'Arabie saoudite ont donné des signes de dégel dans leurs relations qui n'ont toutefois pas abouti à une réconciliation et à la fin de l'isolement de Doha.

Le chef de la diplomatie qatarie, Mohammed ben Abderrahmane Al-Thani, avait fait état de «progrès» et Cheikh Sabah al-Ahmad al-Sabah, l'émir du Koweït, médiateur entre les deux parties, avait salué de récentes «avancées positives».

Selon les observateurs, la montée des tensions avec l'Iran ces dernières semaines pourrait avoir incité l'Arabie saoudite, chef de file des pays du Golfe, à modérer sa position envers Doha pour tenter de construire un front arabe uni.