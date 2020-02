Plus de la moitié des Français croient à l’effondrement de leur civilisation

Depuis des années, les Français se disent alarmistes lorsqu'ils sont interrogés sur l'état et l'avenir du monde, et un sondage de l’Ifop vient de renforcer encore davantage ce pessimisme. 65% des Français, ainsi que 71% des Italiens, croient en un effondrement prochain de leur civilisation et formulent plusieurs scénarios possibles.

Lors de ses vœux à la presse en janvier 2019, Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, a déclaré: «Cela m'a toujours étonné, mais les Français sont plus pessimistes que les habitants du Bangladesh…». Connus pour leur vision pessimiste, les Français ont confirmé leurs sentiments dans un nouveau sondage de l’Ifop pour la Fondation Jean Jaurès.

Selon ses résultats, 65% des Français estiment que «la civilisation telle que nous la connaissons actuellement va s’effondrer dans les années à venir». Cette opinion est partagée par 71% des Italiens, 56% des Britanniques, 52% des Américains et 39% des Allemands.

Pour un tiers des Français (35%), l’effondrement du modèle actuel de société arrivera d’ici 20 ans. Ce délai est diagnostiqué également par 29% de la population en Italie, 22% en Allemagne, 19% aux États-Unis et 18% au Royaume-Uni.

En France, la proportion de ceux qui pensent que la civilisation va s’effondrer progresse à mesure que le niveau de vie diminue, précise le sondage. De la même manière, en termes de niveau d’éducation, c’est parmi les sans diplôme (73%) que l’adhésion est la plus forte.

Scénarios collapsologiques

Selon le sondage, 27% des Français, pour la plupart des jeunes, pensent que les conséquences du réchauffement climatique et de la surconsommation conduiront à un effondrement.

«L’hypothèse d’un effondrement sous "l’effet de vagues migratoires totalement incontrôlables" recueille un score conséquent en Europe continentale (12% en Italie, 15% en France et 17% en Allemagne)», dit le sondage.

L’hypothèse d’un effondrement causé par «une guerre civile ou des tensions de plus en plus fortes au sein de la société» est partagée par 15% des Américains, 14% des Français et des Allemands et 9% des Italiens et des Britanniques.

La collapsologie, cette thèse sur les effondrements environnementaux et sociétaux, rencontre un écho important en France. Elle est diffusée par des scientifiques comme l’astrophysicien Aurélien Barrau ou le mathématicien et ex-ministre de l’Environnement Yves Cochet qui s’appuient sur le réchauffement climatique, la submersion des terres habitables, l’épuisement des ressources et la surconsommation.