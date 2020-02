Bernard Henri-Lévy sur tous les fronts au secours des droits de l’Homme

Le plus médiatique des défenseurs des droits de l’Homme n’a pas perdu de sa superbe au fil des années. L’écrivain et intellectuel Bernard Henri-Lévy, connu pour ses combats en faveur de différentes guerres et révolutions, poursuit ses engagements de jeunesse sans dévier de sa ligne originelle. Démocratie libérale, islam des lumières, libertés individuelles, atlantisme, sont restés ses maîtres mots.

Particulièrement actif ces derniers temps, Bernard Henri-Lévy a effectué plusieurs reportages pour Paris Match sur des zones de conflits. Appelés «Ces guerres où se joue notre destin», ils témoignent de ce qu’il a vu lors de ses périples, qui l’ont d’abord mené début décembre 2019 au Nigéria. Là-bas, il a constaté les persécutions subies par les chrétiens par différents groupes radicaux musulmans (Boko Haram, Fulanis).

Pourquoi mon reportage, dans @ParisMatch le #Nigeria ? 1 Pour en finir avec le déni du massacre des chrétiens. 2 Pour montrer que l’islamisme ouvre, hélas, un nouveau front. 3. Pour en finir avec l’idée d’une Afrique non encore entrée dans l’Histoire. https://t.co/ZSNn6myTLS — Bernard-Henri Lévy (@BHL) December 19, 2019

​Un mois plus tard, en janvier 2020, le philosophe s’est rendu en Syrie et en Irak pour s’afficher aux côtés des Kurdes de ces deux pays. La cause kurde lui tenant particulièrement à cœur, il s’est fait l’écho de leur combat, contre Daech* notamment, puis contre l’armée turque au nord-est de la Syrie.

«Les peshmergas ont consenti des sacrifices considérables pour terrasser en son cœur, aux côtés des forces de la Coalition, l’hydre d’ISIS* qui avait voulu les soumettre et nous soumettre. Presque plus important encore: contre le Mal absolu qu’était ISIS, ils ont fait cette guerre sans l’aimer et dans le respect exemplaire des lois de la guerre et de la simple humanité», affirme le philosophe dans son reportage pour Paris Match.

Mon reportage sur les Kurdes, dans @Parismatch, pour encore quelques heures... Ici, entre Derik et Qamishli, avec une unité de combattantes qui ont tenu tête, en octobre, à Erdogan et à ses tueurs. #Rojava #kurdsbetrayedbytrump #peshmerga #kurds #Erdogan pic.twitter.com/SuDTWMvoCo — Bernard-Henri Lévy (@BHL) January 15, 2020

​Le voyage continue et mène celui qui a porté la responsabilité de l’intervention en Libye, à Riyad. Cette mystérieuse escale, qui ne s’inscrit pas dans sa série «Ces guerres où se joue notre destin», n’a étonnamment eu aucun écho médiatique. La seule chose que l’on sait, c’est que Bernard Henri-Lévy y a rencontré le ministre des Affaires étrangères saoudien. Pas particulièrement connue pour ses prouesses en termes de droits de l’Homme, l’Arabie saoudite semble être une destination tout de même étonnante pour le défenseur de cette cause.

L'ami officiel des droits de l'Homme BHL rencontre le ministre des Affaires étrangères de l'Arabie Saoudite.



Un pays qui commet des crimes de masse au Yémen, qui pratique la peine de mort, réprime les opposants et opprime les femmes.



La fatuité rend aveugle au crime. pic.twitter.com/pmqptUi1wY — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) February 10, 2020

​De retour en Ukraine pour lutter contre «les soudards de Poutine»

Dernière escale, et non des moindres, Bernard Henri-Lévy s’est rendu ce 12 février en Ukraine. Il y a parcouru, explique-t-il, l’entièreté de la ligne de front pour témoigner de ce qu’il y a vu, avec ses mots bien à lui. Il s’était déjà rendu en 2014 dans le pays où il a ardemment défendu le mouvement Euromaïdan, qui souhaitait faire entrer l'Ukraine dans l’Union européenne.

Dans ⁦@ParisMatch⁩, après le #Nigeria et le #Rojava, un voyage au bout de la nuit sur la ligne de front en Ukraine. D’un côté : les soldats impavides d’une République et d’une idée de la liberté européenne. De l’autre, un Jurassic Park soviétique et les soudards de #Poutine pic.twitter.com/Jx9p9TYrTj — Bernard-Henri Lévy (@BHL) February 12, 2020

​Où ses aventures le mèneront-il ensuite? En Libye peut-être? Il se peut qu’il n’y soit pas aussi bien accueilli qu’il l’espère…

* Daech (État islamique, ISIS) est une organisation terroriste interdite en Russie