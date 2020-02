L'Égypte propose d'accorder à l'Afrique le statut de membre permanent au Conseil de sécurité

Se prononçant à l'ouverture des négociations sur la réforme et l'élargissement du Conseil de sécurité dans le cadre de la session actuelle de l'Onu, le représentant permanent de l’Égypte, Mohamed Fathi Ahmed Edrees, a proposé d’allouer deux sièges de membres permanents au continent africain au sein de cette institution de premier, comme l’indique un message sur la page Facebook officielle du ministère égyptien des Affaires étrangères.

«L'Égypte a l'intention de poursuivre la mise en œuvre de la position africaine [...] qui prévoit plusieurs conditions, dont l’allocation de deux sièges permanents assortis de tous les droits, notamment celui de veto, à l’Afrique dans un Conseil de sécurité élargi», indique un communiqué de presse.

Cette position a été exprimée à l'Onu suite aux décisions adoptées lors du 33e sommet ordinaire de l' Union africaine , qui a eu lieu les 9 et 10 février dans la capitale éthiopienne Addis-Abeba sous la présidence de l'Égypte.

Le Conseil de sécurité est l'organe exécutif de l'Organisation des Nations unies qui a pour objectif principal de maintenir la paix et la sécurité internationale. Le Conseil de sécurité compte toujours 15 pays dont cinq membres permanents et dix membres non permanents. Parmi les membres permanents qui disposent du droit de veto figurent la Russie, les États-Unis, le Royaume-Uni, la Chine et la France. Les dix autres membres du Conseil de sécurité sont élus pour deux ans.