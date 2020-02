L’autoroute Damas-Alep officiellement ouverte au transport civil

L’artère de transport publique Damas-Alep a été officiellement ouverte pour le transport civil sans restriction aucune, rapporte samedi 22 février l’agence d’État Sana.

«L’autoroute est désormais en pleine disposition des citoyens», a déclaré le ministre syrien du Transport, Ali Hammoud, cité par l’agence.

Stratégiquement importante, cette artère de transport qui lie les deux plus grandes villes syriennes a été débloquée pour la première fois depuis sept ans à l’issue d’une opération réussie de l’armée syrienne qui avait nettoyé des terroristes les banlieues ouest de la ville d’Alep et un territoire important du gouvernorat d’Alep.

Cette autoroute est importante avant tout sur le plan économique. Elle permettra de redresser plus rapidement le secteur industriel du gouvernorat d’Alep, réduit en ruines par les terroristes, et de rétablir les infrastructures des agglomérations car le temps du transfert de frets va sensiblement diminuer, la voie de rocade à travers Hama et Hanaser n’étant plus nécessaire.