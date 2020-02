Coronavirus en Italie: le nombre de cas atteint subitement 79 personnes, dont deux décédées

Au total 79 personnes ont été contaminées en Italie par le nouveau coronavirus, dont deux personnes décédées entre les 21 et 22 février, et une qui est guérie, a annoncé le chef de la protection civile, Antonio Borelli, lors d'une conférence de presse samedi soir.

La quarantaine instaurée

Ces chiffres inclus trois personnes, dont deux touristes chinois, qui avaient contracté le virus il y a plusieurs semaines hors d'Italie, et un jeune patient sorti de l'hôpital à Rome samedi. La majorité des autres sont des cas trouvés en Lombardie (54 cas) dans la zone de Codogno et en Vénétie (17 cas).

L'Italie a annoncé le 22 février la mise en isolement pour environ deux semaines d'une dizaine de villes du nord de l'Italie, après la découverte de 76 cas de contamination au nouveau coronavirus en deux jours, et deux décès, les premiers d'Européens sur le continent.

«Dans les zones considérées comme des foyers, ni l'entrée ni la sortie ne sera autorisée sauf dérogation particulière», a déclaré devant la presse le Premier ministre italien Giuseppe Conte, en soulignant qu'environ 50.000 personnes seront concernées.

À l'issue d'un conseil des ministres extraordinaire de plus de quatre heures et au terme d'une journée de réunions tous azimuts, M. Conte a aussi annoncé la fermeture des entreprises et des établissements scolaires de ces zones ainsi que l'annulation des évènements publics (carnavals, compétitions sportives, sorties scolaires, etc.).

Trois matchs de championnat de Serie A prévus dimanche ont été reportés: Inter-Sampdoria, Atalanta-Sassuolo et Vérone-Cagliari.

Le foyer principal se trouve à Codogno, à 60 km au sud de Milan. Dans cette ville et neuf localités voisines, tous les lieux publics (bars, mairies, bibliothèques, écoles) sauf les pharmacies sont fermés depuis vendredi soir.

L'autre zone est le village de Vo' Euganeo où a été annoncé vendredi soir le premier décès d'un Italien (et Européen), un maçon de 78 ans. Le deuxième décès, d'une femme du même âge, s'est produit près de Codogno dans la nuit, indique l'AFP.

Selon M. Conte, les mesures d'isolement concerneront environ 52.000 personnes dont 47.000 près de Codogno, «mais les personnes pourront circuler à l'intérieur de ces zones».