L’Italie annonce un cinquième mort à cause du coronavirus

Un nouveau patient atteint par le coronavirus est décédé en Lombardie, portant ainsi à cinq le nombre des victimes enregistrées en Italie, a annoncé ce lundi 24 février le directeur de la Protection civile.

Selon plusieurs médias italiens, il s'agit d'un homme de 88 ans.

Les quatre autres victimes déplorées en Italie étaient elles aussi des personnes âgées et au moins deux d'entre elles présentaient déjà de graves problèmes de santé.

L'Italie touchée par l'épidémie de coronavirus

L'Italie est le pays le plus touché en Europe et l'un des plus affectés dans le monde après la Chine, la Corée du sud et l'Iran.

Depuis le premier décès d'un Italien le 21 février en Vénétie (région de Venise), l'Italie a pris de nombreuses mesures de précaution dont la mise en quarantaine d'une dizaine de villes du nord du pays.

Les cas les plus nombreux ont été recensés en Lombardie (région de Milan qui confine avec la Suisse), désormais au moins 165, puis en Vénétie (27), dont certaines zones sont proches de la Slovénie.