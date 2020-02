Des radicaux laissent sans eau potable deux grandes villes dans le nord-est de la Syrie

La ville d'Hassaké, chef-lieu du gouvernorat portant le même nom et comptant plus d’un million et demi d’habitants, essentiellement Kurdes et Arabes, et Tall Tamer, autre grande ville dans le nord-est de la Syrie, sont privées d’eau potable par des groupes terroristes, annonce l’agence Sana.

«Des groupes terroristes, soutenus par la Turquie, ont bloqué l'approvisionnement en eau potable des villes d'Hassaké et de Tall Tamer», relate l’agence.

Le conflit armé en Syrie se poursuit depuis 2011. Fin 2017, la victoire sur Daech* a été annoncée en Syrie et en Irak. Des nettoyages des terroristes se poursuivent toutefois dans certaines régions de ces pays. En ce qui concerne la Syrie, le règlement politique, le redressement de l’économie et le rapatriement des réfugiés sont au premier plan.

*Organisation terroriste interdite en Russie