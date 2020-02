Le tournage de Mission Impossible avec Tom Cruise interrompu en Italie à cause du coronavirus

Le tournage en Italie du dernier Mission Impossible a été suspendu à cause des plus de 230 cas confirmés de coronavirus dans ce pays et aux sept décès de personnes contaminées, relate le média The Wrap en se référant à un porte-parole du studio Paramount Pictures.

Le septième film de la franchise doit être notamment tourné pendant trois semaines à Venise.

Mission Impossible VII, mis en scène par Christopher McQuarrie, est supposé sortir le 23 juillet 2021. Pour des raisons de sécurité, les acteurs et l'équipe ont décidé de suspendre le tournage à Venise. Il n’est pas encore certain que la date de sortie soit changée. Le porte-parole du studio a ajouté que Tom Cruise n'était pas présent en Italie.

«En raison d’une grande prudence pour la sécurité et le bien-être de nos acteurs et de notre équipe, et des efforts du gouvernement vénitien local pour arrêter les rassemblements publics en raison de la menace du coronavirus, nous modifions le plan de production pour notre tournage de trois semaines à Venise», a déclaré le porte-parole dans un communiqué.

Propagation du virus en Italie

Le nouveau coronavirus baptisé Covid-19 a été détecté en décembre dernier dans la province chinoise du Hubei. Dès lors, plus de 77.600 personnes ont été contaminées et 2.600 ont été tuées par ce virus en Chine (hors Hong Kong et Macao), selon les dernières données des autorités sanitaires chinoises.

Depuis l’apparition de l’épidémie virale, les cas les plus nombreux en Europe ont été recensés en Italie, notamment en Lombardie et en Vénétie. Une série de mesures ont été subséquemment mises en place, allant de la mise de villes en quarantaine à l'arrêt du carnaval de Venise.

Les premiers cas de transmission locale du coronavirus ont été enregistrés en Italie le 21 février et dès le lendemain la première mort des suites du virus y a été constatée. Le 25 février, le nombre de victimes s’élève à sept personnes, tandis que plus de 230 ont été contaminées.