Une fillette sauvée de justesse des flammes par une alarme incendie - vidéo

Les pompiers de la ville américaine de Joplin, dans le Missouri, ont rendu publiques des images spectaculaires issues des caméras de vidéosurveillance installés dans une maison frappée par un incendie accidentel le weekend dernier.

Sur la séquence qui dure un peu plus d’une minute et demie, on voit une fillette endormie sur un canapé alors que le feu fait rage devant l’entrée de la maison. Ensuite, la fumée envahit la pièce et la fillette se met à tousser sans toutefois se réveiller.

Aucun blessé n’est à déplorer

Enfin, les flammes entrent dans le logement et condamnent l’escalier intérieur et la porte d’entrée. Selon les pompiers, les habitants de la maison «risquaient vraiment de se retrouver piégés et tués par la fumée et le feu en raison de la rapidité de leur avancée».

Néanmoins, l’alarme incendie s’est finalement déclenchée et a réveillé la famille, qui a pu sortir par l’arrière de la maison. Tous ont été mis à l’abri et aucun blessé n’est à déplorer.

Les pompiers remercient la famille de leur avoir permis de partager la vidéo afin qu’ils «puissent éventuellement en sauver d’autres», et appellent les habitants à installer des détecteurs de fumée chez eux.