Emmanuel Macron tient une conférence de presse avec Giuseppe Conte à Naples

Le président du Conseil italien Giuseppe Conte reçoit ce jeudi 27 février le Président français dans la ville de Naples. Les autorités italiennes ont maintenu cette réunion, prévue de longue date, en dépit de la propagation de l'épidémie de pneumonie virale partie de Chine en décembre.

L'Italie est le pays d'Europe le plus affecté avec 524 cas de coronavirus et 14 décès, selon le dernier bilan. Moins touchée, la France a recensé 17 cas et deux décès.

Aucun sommet franco-italien n'a été organisé depuis celui de Lyon fin 2017, une absence qui témoigne de la période de tensions traversée par les relations entre les deux pays. En effet, pendant plus d'un an, Paris et Rome se sont livrés à une guerre des mots, qui a culminé avec le rappel temporaire de l'ambassadeur français en Italie, la plus grave crise diplomatique transalpine depuis 1945, rappelle l’AFP.