Le Président mongol offre 30.000 moutons à la Chine

En signe de soutien à Pékin qui combat l’épidémie du coronavirus, le Président mongol Khaltmaagiyn Battulga, actuellement en visite d’État en Chine, lui a offert 30.000 moutons.

À l’issue des négociations avec son homologue chinois Xi Jinping, qui se sont déroulées au palais de l’Assemblée du Peuple à Pékin, M.Battulga lui a remis un certificat attestant du don de 30.000 bêtes à la partie chinoise.

L’épidémie, découverte en décembre dans la ville chinoise de Wuhan, a contaminé plus de 78.600 personnes dans ce pays, dont plus de 2.700 mortellement. Le coronavirus touche également des dizaines d’autres pays, avec un bilan de quelque 3.600 contaminations et plus de 50 morts.

Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a estimé ce jeudi que l’épidémie de coronavirus avait atteint un «point décisif», appelant les pays à agir «rapidement» pour mettre fin à la propagation du virus.