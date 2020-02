La DCA syrienne a abattu un drone turc qui avait violé la frontière et s’apprêtait à attaquer les positions de l’armée

Les systèmes de défense antiaérienne syriens ont abattu le 25 février un drone de l’armée de l’air turque qui avait violé la frontière et s’apprêtait à lancer une attaque contre les positions des forces armées syriennes, a annoncé le Centre russe pour la réconciliation des parties en conflit en Syrie.

«Un drone polyvalent des forces armées turques Anka est entré dans l’espace aérien de la Syrie le 25 février à 06h15 (heure de Paris) en violant la frontière d’État», a déclaré l’amiral Oleg Jouravliov, chef du Centre.

Il a précisé que 35 minutes plus tard, la DCA syrienne avait abattu l’appareil turc.

Le drone «se préparait à porter une frappe contre les positions des troupes gouvernementales dans le secteur de Marzaf», a ajouté Oleg Jouravliov.

La Russie et la Turquie en sont à leur troisième volet de négociations. Le premier s’est déroulé du 8 au 10 février à Ankara et le second s’est tenu à Moscou les 17 et 18 février.

Les pourparlers se poursuivent

Dans le cadre de négociations bilatérales, ce 27 février, Moscou et Ankara examinent la possibilité pour la Turquie de faire voler ses drones dans le gouvernorat syrien d’Idlib, avait précédemment annoncé le ministre turc de la Défense nationale, Hulusi Akar. Il a affirmé qu’il y avait «tout lieu d’espérer le succès».

Le ministère russe des Affaires étrangères a annoncé pour sa part que les négociations se poursuivaient et qu’elles pourraient se poursuivre pendant plusieurs jours, tout en estimant qu’il était superflu d’y faire participer la France et l’Allemagne.