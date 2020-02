Neuf militaires turcs tués dans une frappe aérienne à Idlib

Les forces armées turques ont été visés par une frappe aérienne syrienne dans le gouvernorat d’Idlib, a annoncé le gouverneur de la province de Hatay, Rahmi Dogan, cité par l’agence Anadolu.

«L’attaque a fait neuf morts parmi nos militaires», a-t-il précisé.

Le gouverneur a en outre fait état de plusieurs blessés graves. Les blessés ont été transférés en Turquie, via le poste de contrôle de Cilvegözü.

Drone abattu

Le 25 février, un drone militaire turc a été abattu par la DCA syrienne, a indiqué le Centre russe pour la réconciliation des parties en conflit en Syrie. L’appareil a violé la frontière et s’apprêtait à lancer une attaque contre les positions des forces armées syriennes.

Le chef du Centre, Oleg Jouravliov, a fustigé en outre que la Turquie continue à soutenir militairement des radicaux dans la zone d’Idlib par des tirs d’artillerie dirigés contre les forces armées syriennes.

Dans le même temps, les négociations sur le règlement dans la zone se poursuivent. La Russie et la Turquie en sont à leur troisième round de pourparlers, tandis que le premier s’est déroulé du 8 au 10 février à Ankara et le second s’est tenu à Moscou les 17 et 18 février.

