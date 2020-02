Coronavirus aux États-Unis: un nouveau cas de contamination à l'origine inconnue

Les autorités sanitaires de l'Oregon ont annoncé vendredi 28 février au soir qu'une personne avait contracté le nouveau coronavirus d'une source encore inconnue, sans avoir voyagé récemment, ni eu de contact établi avec une personne infectée, indique l’AFP.

Le patient en question a été placé à l'isolement à l'hôpital et a eu des contacts avec des personnes dans une école élémentaire. Il réside dans le comté de Washington, près de Portland.

Deux autres cas similaires de contamination d'origine indéterminée ont été recensés cette semaine dans le nord de la Californie, voisine de l'Oregon.

Symptômes

Depuis son apparition en Chine en décembre, l'infection respiratoire Covid-19 a entraîné plus de 2.800 décès sur 83.000 personnes contaminées, dans au moins 53 pays, rappelle l’AFP.

Dans la majorité des cas, elle entraîne des symptômes bénins ou modérés (toux, fièvre, fatigue...), mais dans les cas les plus graves, les patients peuvent entrer en détresse respiratoire aiguë sévère ou être victimes d'une insuffisance rénale aiguë, voire d'une défaillance de plusieurs organes, pouvant entraîner un décès.

Taux de mortalité

Son taux de mortalité moyen reste relativement faible – on ne connaît pas encore avec précision, mais il est évalué entre 1% et un peu plus de 3%.

C'est nettement plus que la grippe saisonnière (autour de 0,1%), mais moins que les précédentes épidémies liées à un coronavirus, bien plus virulentes: 34,5% pour le Mers (syndrome respiratoire du Moyen-Orient) et 9,6% pour le Sras (syndrome respiratoire aigu sévère), dont le virus est proche à 80% du nouveau coronavirus.