À 98 ans, elle a réussi à vaincre le coronavirus dans un hôpital chinois

La personne infectée au nouveau coronavirus la plus âgée de Chine est entrée en convalescence, après avoir souffert de la pneumonie virale dans un hôpital de Wuhan. La femme de 98 ans a suivi un traitement pendant plus de deux semaines, a indiqué l’agence Xinhua.

Cette habitante de Wuhan est devenue ainsi le patient le plus âgé ayant subi cette pathologie. Le 13 février, elle a été transférée à l’hôpital Leishenshan dans un état grave. Son diagnostic a été confirmé. Sa fille de 58 ans a également été infectée par le Covid-19.

La femme avait 40° Celsius de fièvre. Cependant, après avoir subi le traitement prévu à base de médicaments antiviraux et infectieux, son état s’est amélioré. Elle a pu quitter l’hôpital le 1er mars.

«Son rétablissement apportera de la confiance aux autres patients qui sont toujours sous traitement», a déclaré Wang Xinghuan, le médecin chef de l'hôpital.

Le coronavirus aujourd’hui

Plus de 86.500 cas d’infection au nouveau coronavirus sont recensés à travers le monde, la maladie ayant causé la mort de plus de 3.000 personnes. Après avoir ralenti en Chine, l’épidémie continue à se propager hors du pays, touchant une soixantaine d’autres États. Après la Chine, ce sont la Corée du Sud et l’Italie qui présentent le plus grand nombre de malades.

Le risque de coronavirus dans les pays de l’Union européenne est passé de «modéré» à «élevé», selon la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen. En France, au moins 130 cas de contamination ont été recensés dont 12 patients ont guéri et quatre décès.

En Chine, environ 44.400 personnes atteintes du Covid-19 ont réussi à guérir, alors que plus de 2.900 décès y ont été enregistrés.