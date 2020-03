Des nutritionnistes comparent les régimes alimentaires de Poutine, Trump et Merkel

Des nutritionnistes ont comparé les régimes alimentaires de Vladimir Poutine, Donald Trump, Angela Merkel et Pedro Sanchez. Pour les analyser, ils ont pris en compte leurs préférences culinaires et leurs niveaux d'activité physique. Si le Président Poutine préfère un menu diversifié, son homologue américain reste «partisan du fast-food».

Le mode de vie des dirigeants politiques, leur régime alimentaire, leurs préférences culinaires ou leur pratique sportive démontrent un impact économique et social en marquant les tendances des politiques économiques liées à la consommation et à l’alimentation.

Habitudes saines pour Vladimir Poutine

Pour cette raison, des spécialistes de l'Institut médical européen de l'obésité ont comparé les habitudes alimentaires de Vladimir Poutine, Donald Trump, Angela Merkel et Pedro Sanchez, rapporte El Confidencial.

En Russie, où, selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le taux de surpoids est de 25,7%, le Président de 67 ans est dans une bonne forme, indique le journal. Le régime alimentaire standard de Vladimir Poutine comprend de la viande maigre, du poisson de variétés grasses et faibles en gras, des fruits, des légumes, des céréales et des œufs. Le Président russe tente d'éviter les produits trop transformés et l'alcool, mais parfois il choisit du vin ou de la bière. Son petit déjeuner est généralement dense, des œufs sous forme d'omelette ou des œufs de caille crus, des fruits et des fruits secs, de la bouillie de sarrasin avec du millet et du miel de l'Altaï. A contrario, son dîner est léger, il comprend des produits laitiers ou du lait caillé. Pour être en bonne forme, le chef de l’État russe fait des activités sportives régulières: de la natation, des arts martiaux, du ski et du hockey.

«Donald Trump reste partisan du fast-food»

Quant aux États-Unis, le taux de surpoids de la population est de 37,3%. Donald Trump du haut de ses 73 ans a des problèmes de cholestérol et son indice de masse corporelle est de 30,4, ce qui correspond à une forme légère d’obésité. Cependant, le Président américain est un partisan du fast-food, et son régime alimentaire est basé sur des hamburgers et des sandwichs avec des œufs et du fromage, du bacon et des sauces, des ailerons fris avec des frites, des pizzas, des boissons gazeuses et des viennoiseries.

Manque d’exercices physiques pour Angela Merkel

Donald Trump ne boit pas d'alcool, mais il aime le Coca-Cola light avec de la caféine et les cocktails au chocolat. Dans sa jeunesse, il pratiquait le baseball et le football, mais maintenant il mène une vie sédentaire. Tous ces facteurs augmentent le risque d'hypercholestérolémie et de maladies cardiovasculaires, soulignent les nutritionnistes.

Le taux de surpoids en Allemagne est de 25,7%. Angela Merkel, 65 ans, aime faire du ski de fond et parfois de la randonnée, mais elle ne fait pas de sport tout le temps. La chancelière est fidèle à la cuisine allemande: saucisses avec sauce et purée, fondue au fromage et bière, mais préfère les légumes pour le dîner.

Régime équilibré pour le Président espagnol

Le taux de surpoids de la population espagnole est de 27,1%. Selon le média, le Premier ministre espagnol suit un régime méditerranéen équilibré, mange beaucoup de légumes verts, de salades, de viande et de poisson grillé pour être en bonne forme à ses 48 ans. Il mange un petit déjeuner copieux, boit beaucoup d'eau, préfère le vin mousseux ou rouge. Pedro Sanchez fait également du sport trois fois par semaine, alternant la musculation, la course à pied et le vélo.